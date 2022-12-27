لم يستطع الوقوف على قدميه وسط الثلوج.. فماذا فعل؟ (فيديو ظريف)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، رجل حاول الخروج من منزله للتخلص من القمامة، وسط ثلوج كثيفة غطت معظم الأنحاء.

أحد المدن الأمريكية

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع الفيديو، الذي دلت حسابات على أنه التقط في إحدى المدن الأمريكية، وظهر الرجل في الفيديو يحاول الوقوف على قدميه وسط الثلوج، لكنه لم يتمكن من نزول الدرج على هذه الحال فاضطر إلى الزحف على رجليه.

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وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلًا.

وتعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.

تسجيل 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو، و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.