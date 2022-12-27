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عقوبات رادعة..صدور موافقة وزير الداخلية على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في موسم الحج
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عقوبات رادعة..صدور موافقة وزير الداخلية على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في موسم الحج

عقوبات رادعة..صدور موافقة وزير الداخلية على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في موسم الحج

عقوبات رادعة..صدور موافقة وزير الداخلية على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في موسم الحج
١٢:٥٦:٥٩ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام 1444هــ، من قبل الجهات الأمنية على كافة الناقلين.

وحسب صحيفة المدينة، فقد تضمنت الضوابط التالي:

1-  التزام جميع شركات النقل ومؤسسات الطوافة ومؤسسات خدمات حجاج الداخل بعدم تسليم السيارات المرخص لها بالمشاركة في نقل الحجاج إلى سائقين من الحجاج.

2- سيتم منع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية وتقل سعتها عن (25) راكباً والتي يقودها من يرتدي الإحرام من الدخول إلى مكة المكرمة ويتم حجزها في مواقف السيارات الصغيرة على مداخل مكة المكرمة أو إعادتها على جهة قدومها.

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3-  ستخضع كافة أنواع المركبات الناقلة للعمالة الموسمية للحجز في مواقف حجز سيارات حجاج البر، وذلك فور وصولها إلى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنعها من ممارسة نقل الحجاج إلا وفقاً للضوابط المعتمدة لذلك.

4- التزام كافة أنواع الشاحنات التي يرغب مالكوها استخدامها لنقل المواشي إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج بالتوجيه إلى الإدارة العامة للمرور للتسجيل والحصول على التصريح اللازم وفقاً للتنظيم المعتمد لذلك.

5- سيتم منع كافة أنواع الشاحنات الناقلة للمواشي من الدخول إلى العاصمة المقدسة اعتباراً من (11/13 /1444هــ) وحتى (13 /12 /1444هــ) إلا بوجود شهادة.

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الحج والعمرة ضوبط المركبات في مكة موسم الحج وزير الداخلية

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