أخصائي: حديث الطفل مع نفسه واختلاقه قصصا وهمية أمر طبيعي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال د.حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك، إن حديث الطفل مع نفسه، واختلاقه قصص وهمية أمر طبيعي حتى سن 12 سنة، وهي تعتبر ضمن مرحلة اللعب التخيلي.

مراحل طبيعية يمر بها الطفل

وأوضح الشمراني، في لقاء تليفزيوني عبر برنامج “ياهلا”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن مرحلة اللعب التخيلي، هي أحد المراحل الطبيعية التي يمر بها الأطفال، حتى سن 12 عاما، وليس من الخطر أن يفترض الطفل وجود صديق ويتحدث أو يلعب معه، وكذلك اختلاق القصص والشخصيات في اللعب.

ونوه الاستشاري إلى أن هذه الظاهرة تعد طبيعية حتى عمر 12 عاما، لكن ما بعد ذلك أو بالنسبة للأشخاص الأكبر عمرا فهي تعد ظاهرة مرضية ويجب علاجها.

اقرأ أيضا:

«سعود الطبية» تقدم نصائح ذهبية لوقاية الأطفال من الأمراض الشتوية

تأخر النمو والتكلم

وشدد استشاري النمو والسلوك، د. حسين الشمراني، على أن الأجهزة والألعاب الالكترونية سلبت الطفل متعة التفكير والتخيل واكتشاف محيطه، معتبرا أنها أحد أبرز أسباب تأخر النمو وبداية الكلام.

وأضاف أن الآباء يجب أن يمنعون الألعاب الإلكترونية من أطفالهم حتى عمر سنتين على الأقل، لأنها تؤثر سلبا على نمو الأطفال والتفاعل الجسماني، حسب دراسات علمية.