وظائف لدى شركة سابك في العديد من التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مهندس تقني – استشارات MouldFlow ودعم العملاء:
المؤهلات والخبرات:
- (العمل نحو درجة) / بكالوريوس / بكالوريوس ، درجة مهندس مطلوبة.
- خبرة 5 + سنوات من الخبرة التقنية ذات الصلة – يجب أن يكون لديك تجربة معالجة حقن صب
- القدرة على تحقيق التوازن بين العمل من المنزل والعملاء الزائرين.
- القدرة على السفر تقريبًا> 20٪ بناءً على أولويات العميل و / أو حالات الطوارئ
- تجربة نمو سوق جديد / فرص تطبيق جديدة
- بداية ذاتي مع الدافع والشغف للنجاح
- مهارات اتصال وإدارة مصفوفة ممتازة
- ذكاء تجاري
- إنشاء تقرير تقني مع العملاء بسرعة وفعالية
- عالم رائد:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من متطلبات التعليم / الخبرة: دكتوراه.
- ماجستير في الكيمياء التحليلية أو العلوم البيئية أو مجال وثيق الصلة مع معرفة أساسية قوية بالكيمياء التحليلية العضوية وكروماتوغرافيا الغاز وقياس الطيف الكتلي.
- ما لا يقل عن 10 + سنوات من الخبرة العملية في التوصيف التحليلي GCMS أو أبحاث تطوير أساليب GCMSMS مع خلفية قوية في الكيمياء التحليلية.
طريقة التقديم :
أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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