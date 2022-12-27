وظائف لدى شركة سابك في العديد من التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تقني – استشارات MouldFlow ودعم العملاء:

المؤهلات والخبرات:

(العمل نحو درجة) / بكالوريوس / بكالوريوس ، درجة مهندس مطلوبة.

خبرة 5 + سنوات من الخبرة التقنية ذات الصلة – يجب أن يكون لديك تجربة معالجة حقن صب

القدرة على تحقيق التوازن بين العمل من المنزل والعملاء الزائرين.

القدرة على السفر تقريبًا> 20٪ بناءً على أولويات العميل و / أو حالات الطوارئ

تجربة نمو سوق جديد / فرص تطبيق جديدة

بداية ذاتي مع الدافع والشغف للنجاح

مهارات اتصال وإدارة مصفوفة ممتازة

ذكاء تجاري

إنشاء تقرير تقني مع العملاء بسرعة وفعالية

عالم رائد:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من متطلبات التعليم / الخبرة: دكتوراه.

ماجستير في الكيمياء التحليلية أو العلوم البيئية أو مجال وثيق الصلة مع معرفة أساسية قوية بالكيمياء التحليلية العضوية وكروماتوغرافيا الغاز وقياس الطيف الكتلي.

ما لا يقل عن 10 + سنوات من الخبرة العملية في التوصيف التحليلي GCMS أو أبحاث تطوير أساليب GCMSMS مع خلفية قوية في الكيمياء التحليلية.