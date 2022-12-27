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وظائف لدى شركة سابك في العديد من التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف لدى شركة سابك في العديد من التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف لدى شركة سابك في العديد من التخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم
١٢:٥٥:٤٠ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تقني – استشارات MouldFlow ودعم العملاء:

المؤهلات والخبرات:

  •  (العمل نحو درجة) / بكالوريوس / بكالوريوس ، درجة مهندس مطلوبة.
  • خبرة 5 + سنوات من الخبرة التقنية ذات الصلة – يجب أن يكون لديك تجربة معالجة حقن صب
  • القدرة على تحقيق التوازن بين العمل من المنزل والعملاء الزائرين.
  • القدرة على السفر تقريبًا> 20٪ بناءً على أولويات العميل و / أو حالات الطوارئ
  • تجربة نمو سوق جديد / فرص تطبيق جديدة
  • بداية ذاتي مع الدافع والشغف للنجاح
  • مهارات اتصال وإدارة مصفوفة ممتازة
  • ذكاء تجاري
  • إنشاء تقرير تقني مع العملاء بسرعة وفعالية

 

  • عالم رائد:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من متطلبات التعليم / الخبرة: دكتوراه.
  •  ماجستير في الكيمياء التحليلية أو العلوم البيئية أو مجال وثيق الصلة مع معرفة أساسية قوية بالكيمياء التحليلية العضوية وكروماتوغرافيا الغاز وقياس الطيف الكتلي.
  • ما لا يقل عن 10 + سنوات من الخبرة العملية في التوصيف التحليلي GCMS أو أبحاث تطوير أساليب GCMSMS مع خلفية قوية في الكيمياء التحليلية.

طريقة التقديم :

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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