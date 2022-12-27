«حقوق الإنسان» الإيرانية: 100 معتقل معرضون لأحكام بإنهاء حياتهم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 100 متظاهر في السجن معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ حكم بإنهاء الحياة ضدهم.

ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات

وأفادت المنظمة بارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلى 476 قتيلا، من بينهم 64 طفلا و34 امرأة.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر أحكام إنهاء الحياة، أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.

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إيران جمهورية فاشلة

واستمرت الاحتجاجات فس شوارع مدن إيران، وفي الوقت نفسه وجه السياسيى الإيراني حسين أنصاري راد، رسالة إلى مرشد إيران علي خامنئي، ونظام الحكم في إيران، وهاجم راد في رسالته نظام الملالي وقال إن: “الجمهورية الإسلامية فشلت في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والسلوك الفردي”.

وهاجم سياسيون إيرانيون سابقون، نظام الملالي، في أكثر من مناسبة، منذ اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، عقب مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني.

إيران تتطلع إلى مستقبل أفضل

وأعلن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، زعيم التيار الإصلاحي، تأييده شعار الحراك الشعبي، معتبرا أنه زعزع ركائز “الجمهورية الإسلامية” العقائدية.

وقال خاتمي، في بيان، بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن “المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: “المرأة، الحياة، الحرية”.