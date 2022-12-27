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احذر.. تناول التفاح بدون غسله (فيديو يكشف أخطارا مذهلة)

احذر.. تناول التفاح بدون غسله (فيديو يكشف أخطارا مذهلة)

احذر.. تناول التفاح بدون غسله (فيديو يكشف أخطارا مذهلة)
١٢:١٣:١١ ص، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو متداول عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أخطار تناول الفاكهة أو الخضروات دون غسلها بعناية شديدة.

كائنات مجهرية دقيقة

وأظهر الفيديو ثمرة تفاح غير مغسول تحت المجهر، لنكتشف وجود كائنات مجهرية دقيقة توجد في رأس الثمرة، وقد يتعرض الإنسان لأمراض خطيرة، منها التسمم أو أمراض المعدة الناتجة عن التلوث الغذائي، بسبب عدم غسل الفواكه الوخضروات قبل تناولها.

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نصائح قبل تناول الفاكهة

وينصح الأطباء وعلماء التغذية باتباع عدة خطوات من أجل نظافة الفواكه والخضروات والتأكد من سلامتها قبل تناولها، تجنبا للإصابة بالأمراض ومنها:

– غسل الخضروات والفواكه تحت ماءٍ جارٍ، لإزالة بقايا المبيدات والأوساخ العالقة والبكتيريا

– يفضل عدم غسل المنتجات الزراعية بالماء والصابون وذلك لقدرتها على إمتصاصه

– يمكن استخدام فرشاة لتنظيف الخضراوات والفواكه الجذرية كالبطيخ والخيار والحمضيات؛ و ذلك لامكانية انتقال البكتيريا من الجلد الخارجي إلى اللب الداخلي بمجرد تقطيعها

– ضرورة إزالة الأجزاء التالفة من الخضار والفواكه قبل تناولها أو تقطيعها للسلطات

– تجنب تناول أو خزن الخضار والفواكه التي تبدو تالفة أو فيها جزء متعفن في الثلاجة

– تجنب استعمال أدوات المطبخ التي سبق استعمالها لتحضير اللحوم في تحضير الأطعمة الطازجة من الخضار والفواكه والتي تؤكل دون طهي مثل السلطات

الكلمات الدلالية:
أضرار عدم غسل الفاكهة تناول الفاكهة الملوثة غسل الخضروات والفاكهة نصائل للاحتفاظ بالفاكهة

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