لقلة الأمطار دعوات لإقامة صلاة الاستسقاء بالأردن

تواصل- فريق التحرير:

طالب الرئيس التنفيذي لموقع طقس العرب الأردني محمد الشاكر، بإقامة صلاة الاستسقاء بسبب انخفاض معدل سقوط الأمطار على المناطق الزراعية في المملكة الأردنية قائلًا :” لأن الوضع مقلق إلى هذا الحد”.

وأضاف “الشاكر” خلال استضافته في برنامج تليفزيوني، أن الموسم المطري الحالي يعد مميزا للبوادي، قائلًا “بدأت أطلق على هذا الموسم.. موسم البوادي، حيث أغلب المناطق تهطل عليها الأمطار بصورة متواصلة وأعلى بكثير مما كان في السابق”.

وبين، أن “السدود والمناطق الزراعية في معظمها تتركز بالمناطق الشمالية، فيطلب إقامة صلاة الاستسقاء؛ لأن الوضع مقلق إلى هذا الحد”.

وتابع : “كميات الأمطار في الجنوب والشرق جيدة جدا، ولكن الأمر ينعكس تماما على المناطق الشمالية والوسطى حيث الأمطار أقل بكثير مما اعتدنا عليه”.

ونوه أن ضعف الأمطار التي تهطل على المناطق الشمالية في المملكة مقلقة، “لأن تلك المناطق زراعية وهامة.. وهذا يدعو إلى القلق”.

وأشار إلى أنه تم بدء الرصد بوجود التغيير المناخي، “آخر 5 سنوات بدأت الأمطار المتكررة في العقبة ويحتاج إلى تغيير الخطط ومراجعتها”.