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حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.. وأمن الطرق يباشر
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حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.. وأمن الطرق يباشر

حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.. وأمن الطرق يباشر

حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.. وأمن الطرق يباشر
١١:٢٢:٠٤ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع، نتج عنه إصابات متوسطة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

وحسب الحساب الرسمي لأمن الطرق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الحادث نتج عنه إصابات متوسطة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع.

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وأوضح “أمن الطرق”، في بيانه الذي نشره عبر الحساب مساء اليوم الثلاثاء، أنه جار استكمال الإجراءات النظامية للحادث.

الكلمات الدلالية:
أمن الطرق اخبار السعودية حادث مروري طريق مكة السريع

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