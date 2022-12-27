حادث مروري لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع.. وأمن الطرق يباشر
تواصل- فريق التحرير:
باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع، نتج عنه إصابات متوسطة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.
وحسب الحساب الرسمي لأمن الطرق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الحادث نتج عنه إصابات متوسطة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع.
«أمن الطرق» يحذر السائقين في المنطقة الشرقية.. ويحدد أماكن التقلبات الجوية
وأوضح “أمن الطرق”، في بيانه الذي نشره عبر الحساب مساء اليوم الثلاثاء، أنه جار استكمال الإجراءات النظامية للحادث.
باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًا لحافلة نقل ركاب على طريق مكة السريع، نتج عنه إصابات متوسطة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/S0nKmga2Jw
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) December 27, 2022