بالفيديو.. استشاري يحذر من تأثير الإنترنت على الأبناء

تواصل – فريق التحرير:

حذر المستشار الأسري والاجتماعي د. أحمد المسند من خطورة الإنترنت على الأطفال الصغار لاسيما في سن المراهقة.

وقال في مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة الإخبارية: “إن الإنترنت تأثيره في الانحراف أقوى من أرض الواقع ويجب على الآباء والأمهات مراقبة أطفالهم”.

وشدد المسند، على أهمية انتباه الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة لما يشاهده الأبناء والأطفال على الإنترنت، لمنع تعرضهم لمخاطر الابتزاز وغيرها من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي وقت سابق، أكد مجلس شؤون الأسرة أن متابعة الأسرة لاستخدام طفلها للإنترنت وتوجيهه لاكتشاف ذاته وموهبته عبر البحث في المواقع الإلكترونية المفيدة، يعزّز من كفاءته في استثمار المحتوى الرقمي.

وحذر المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من خطورة إدمان الطفل للإنترنت، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات مما يتسبب في إصابته بالعزلة والانطوائية.

• أعراض إدمان الطفل على الإنترنت

– الشعور بالتذمر والغضب عند تعطل الإنترنت

– قضاء وقت طويل جدًا

– الميل إلى العزلة ورفض الاجتماعات

– انعدام ممارسة الأنشطة والهوايات البدنية والحركية

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• حلول لحماية لطفل وتنمية قدراته

○ تشجيع الطفل على ممارسة هواياته

○ تحفيزه على ممارسة الرياضة

○ تنمية حبه للقراءة

○ تعلم لغات وعلوم جديدة

هذا ونصح المجلس الوالدين وأولياء الأمور وكل مسؤول عن الطفل بأهمية انتقاء ما يشاهده ويتابعه الأطفال على الإنترنت، مؤكدا أن نوعية استخدام الطفل للإنترنت أكثر أهمية من الوقت الذي يقضيه داخل العمل الرقمي”.

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