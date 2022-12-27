بعد خسارة فادحة.. أمازون تدرس زيادة الأرباح ببيع مساحات على طائراتها

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر من شركة أمازون الأمريكية، عملاقة التجارة الإلكترونية، أن الشركة تدرس بيع مساحة زائدة على طائرات الشحن الخاصة بها، من أجل زيادة الأرباح.

وتمتلك أمازون أسطولا من حوالي 100 طائرة في الولايات المتحدة وأوروبا، في الأشهر الأخيرة بتعيين مديرين تنفيذيين يتمتعون بخبرة في تسويق مساحة الشحن لشركات الطيران.

وتشمل الاحتمالات ملء الطائرات الفارغة العائدة من هاواي وألاسكا بمواد مثل الأناناس والسلمون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرج نقلاً عن مصدرين، وحسب “sawtbeirut”.

اقرأ أيضا:

بـ100 مليون دولار.. أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر

خدمة الشحن الجوي

وكشفت “أمازون” النقاب عن خدمة الشحن الجوي في العام 2016؛ مما أثار تكهنات بأنها ستنشئ في النهاية شبكة توصيل بين عشية وضحاها لمنافسة United Parcel Service Inc. و FedEx Corp.

وتعمل “أمازون أير” من المطارات الإقليمية الأصغر بالقرب من مستودعاتها في جميع أنحاء البلاد؛ مما يساعد الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها على نقل المخزون بسرعة لاستيعاب التسليم لمدة يوم أو يومين.

الخسارة الأكبر في التاريخ

كان سهم «أمازون» هبط بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 86.14 دولار، في 10 من نوفمبر الماضي، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021.

أول شركة في العالم

وأوضحت أمازون أول شركة مدرجة في البورصة حول العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية، بفعل المخاوف بشأن مستقبل أعمالها وبالتزامن مع تسارع التضخم ورفع معدلات الفائدة.

كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار لتصل إلى 109 مليار دولار.