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للمواطنين فقط.. وظائف بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية بعدة تخصصات
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للمواطنين فقط.. وظائف بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية بعدة تخصصات

للمواطنين فقط.. وظائف بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية بعدة تخصصات

للمواطنين فقط.. وظائف بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية بعدة تخصصات
١١:١٥:٢٥ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، من في عدد من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير – التخطيط والأداء:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو أي مجال ذي صلة
  • ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في مجال ذي صلة (مفضل).

مدير أول – تجارة تقليدية / بيع بالجملة:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو الهندسة الصناعية أو نظام المعلومات الإدارية
  • خبرة: 7-12 سنة خبرة في المجال ذي الصلة.

مدير أول – خدمات الطعام:

المؤهلات والخبرات:

  • البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال.
  • خبرة: 7-12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في قناة خدمة الطعام أو HORECA
  • الخبرة في صناعة السلع الاستهلاكية أمر لا بد منه
  • ستكون تجربة صناعة الألبان ميزة إضافية

طريقة التقديم:

أوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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