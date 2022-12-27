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مراهقون بأمريكا يحطمون الهواتف الذكية ويعودون إلى القديمة.. ما السر؟

مراهقون بأمريكا يحطمون الهواتف الذكية ويعودون إلى القديمة.. ما السر؟

مراهقون بأمريكا يحطمون الهواتف الذكية ويعودون إلى القديمة.. ما السر؟
١٠:٤١:٢١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب الكاتب عماد بن محمد العباد عن سعادته بما وصفه بحالة “النضج والاستفاقة” من جانب مجموعة من المراهقين في نيويورك قرروا هجر الهواتف الذكية، والعودة إلى استخدام الهواتف البسيطة التي تمكن صاحبها من الاتصال وإرسال الرسائل النصية فقط.

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مجموعة لوديت كلوب

ووفقًا لما نقله العباد عن تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أسس المراهقون مجموعة أطلقوا عليها مسمى “لوديت كلوب” وهو اسم مستوحى من حركة عمالية قامت بتحطيم مكائن النسيج لأنها أصبحت تشكل تهديداً على فرصهم المعيشية.

وأشار الكاتب في مقاله المنشور بجريدة “الرياض” إلى مبرر هؤلاء المراهقين لتحطيم الهواتف الذكية، إذ قالوا إنهم سئموا من ضجيج العالم الافتراضي بكل ما فيه من هراء وتفاهات وصراعات وشد نفسي، ويرغبون عبر هذا التغيير في العودة للحياة الواقعية والاستمتاع بالتفاصيل الأصيلة من حولهم.

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جيل الألفية

واعتبر أن “هذه القصة الصحفية تكشف عن لحظة تنوير واستفاقة لدى شريحة من الشباب الذين ينتمون إلى ما يسمى بجيل Z وهو الجيل الذي ولد بعد عام 1997 ولا يعرف كيف كان شكل الحياة قبل الهواتف الذكية، يوم أن كان العالم يعيش في العالم الواقعي فقط”.

وأضاف “فقد وعى هذا الجيل على حياة تسير في خطين متوازيين؛ عالم افتراضي وآخر واقعي يهرب من أحدهما إلى الآخر طوال يومه، ورغم الإغراء الشديد الذي يقدمه العالم الافتراضي إلى حد الإدمان؛ إلا أنه أيضًا يأتي بثمن باهظ فهو ينهش في أرواحنا وسلامنا النفسي دون أن نشعر. ولربما شعرنا بهذا الثمن الذي ندفعه، لكننا منغمسون في لذة الإدمان إلى درجة الاستسلام والتسليم لهذا الألم”.

وأوضح أن “هؤلاء المراهقين يتمتعون بنضج وإرادة نادرين، وأتمنى أن تستمر مجموعة “لوديت كلوب” وأن تتحول إلى حركة تجتاح العالم، لتصبح نداء إيقاظ لنا من إدمان الهروب للعالم الموازي”.

الكلمات الدلالية:
الكاتب عماد بن محمد العباد جريدة الرياض صحيفة نيويورك تايمز لوديت كلوب مراهقون يحطمون الهواتف الذكية

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