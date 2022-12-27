«الصحة» تعلن خدمة تطعيم الأنفلونزا الموسمية من المنازل عبر تطبيق «كريم»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عبر محسابها الرسمي على “تويتر”، إتاحة طلب سيارة تطعيم الأنفلونزا الموسمية، في منزل المستفيد، وذلك عبر تطبيق “كريم”.

مبادرة لسلامة وصحة المجتمع

وأفادت “الصحة” أن الخدمة متاحة غدا الأربعاء الموافق 28 من ديسمبر الجاري، بمبادرة من تطبيق كريم، لسلامة وصحة المجتمع، مع طواقم وزارة الصحة.

خطوات طلب الخدمة

وأوضحت الوزارة أن طريقة طلب الخدمة إلكترونيا متاحة عبر الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق “كريم”

2- طلب سيارة تطعيم، من خلال الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء

3- وصول طاقم وزارة الصحة عبر سيارة “كريم”

4- تلقي التطعيم من قبل طاقم الصحة

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لقاح الأنفلونزا متاح في هذه المدن

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متاح للطلب عبر تطبيق كريم من المدن التالية:

– المدينة المنورة

– الرياض

– جدة

– الدمام

مضاعفات خطيرة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من أن الخطر الحقيقي للأنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى الحصول على اللقاح.