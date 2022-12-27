إصابة 11 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الغاشم في القدس

تواصل – واس:

أصيب 11 فلسطينياً بالرصاص والاختناق عقب قمع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم مسيرة عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المتفجر في إحدى ساقيه.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 8 أشخاص أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابتين إحداهما بالحروق بسبب قنابل الغاز.

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