الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونزاهة تباشر 18 قضية فساد
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أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونزاهة تباشر 18 قضية فساد

أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونزاهة تباشر 18 قضية فساد

أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونزاهة تباشر 18 قضية فساد
٠٩:٥٤:٢٤ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة (فيديو)

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.. المزيد هنا

من الخميس إلى الثلاثاء.. بيان جديد من الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء الموافق.. المزيد هنا

«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!

توفي مدير مدرسة ابتدائية في مكة المكرمة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تفقده مدرسته يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع هطول الأمطار.. المزيد هنا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 18 قضية جنائية

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية.. المزيد هنا

نزاهة - مكافحة الفساد

«تعليم حائل»: تأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة يومي الأربعاء والخميس

أعلنت إدارة تعليم حائل تأخير بداية اليوم الدارسي في جميع مدارس المنطقة يومي الأربعاء و الخميس إلى الساعة 9 صباحاً .. المزيد هنا

تعليم حائل -- الادارة التعليمية

أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة

بعد تداول مقطع فيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق وجود عمارة سكنية مائلة على مبنى آخر بجوارها.. المزيد هنا

العمارة المائلة في حفاير مكة

«السجن 3 سنوات وغرامة مليونية».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن المنتجات المغشوشة

أوضحت النيابة العامة، طبيعة المنتجات المغشوشة وتعريفها، والعقوبات المنصوص عليها في حالات غش المنتجات وموازينها، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.. المزيد هنا

منتجات مغشوشة -- النيابة العامة - موازين

حساب المواطن: 4 وثائق مطلوبة لإثبات الاستقلالية

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.. المزيد هنا

واتساب يتوقف عن العمل على 49 نوعا من الهواتف الذكية

ذكرت مواقع تقنية متخصصة أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب سيتوقف عن العمل لدى 49 نوعا من الهواتف الذكية.. المزيد هنا

واتساب - التوقف عن العمل - على اجهزة

شاهد.. حريق غامض في مصفاة نفط أربيل ومحاولات لإخماده

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اندلاع حريقًا اليوم الثلاثاء، في مصفاة نفط بجنوب إقليم كردستان العراق.. المزيد هنا

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