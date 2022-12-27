الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تزوج 12 امرأة وأنجب 102 من الأبناء ولديه 568 حفيدًا.. ما الذي طلبه أخيرًا من زوجاته؟
أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونزاهة تباشر 18 قضية فساد
«من عاش على شيء مات عليه».. وفاة مؤذن أثناء أذانه لصلاة الفجر
«منشآت» تستعرض أبرز إنجازات 2022.. 83% نسبة نمو مستثمري الجولات الاستثمارية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 18 قضية جنائية
رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر 10 ساعات.. تنبيه من الأرصاد على جدة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

تزوج 12 امرأة وأنجب 102 من الأبناء ولديه 568 حفيدًا.. ما الذي طلبه أخيرًا من زوجاته؟

تزوج 12 امرأة وأنجب 102 من الأبناء ولديه 568 حفيدًا.. ما الذي طلبه أخيرًا من زوجاته؟

تزوج 12 امرأة وأنجب 102 من الأبناء ولديه 568 حفيدًا.. ما الذي طلبه أخيرًا من زوجاته؟
٠٩:٥٤:٣٣ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أنجب رجل من أوغندا، يبلغ من العمر 67 عامًا، 102 من الأبناء، من 12 زوجة، لكنه قرر أخيرًا الاكتفاء بهذا العدد من الأولاد وعدم الإنجاب المزيد في المستقبل، بسبب الأعباء المعيشية الصعبة في توفير النفقات للأسرة الضخمة.

اقرأ أيضًا:

هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح

لا أستطيع تحمل الإنجاب

وقال موسى حصحية: “لا أستطيع تحمل الإنجاب بعد الآن بسبب محدودية الموارد.. نصحت جميع زوجاتي في سن الإنجاب بالذهاب إلى تنظيم الأسرة.

موسى، الذي لديه أيضًا 568 حفيدًا، يعيش في مجمع به منزل من 12 غرفة نوم في بوجيسا بأوغندا، ويقول إنه بينما يستطيع التمييز بين أبنائه وأحفاده، إلا أنه لا يعرفهم جميعًا بالاسم، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

تزوج من زوجته الأولى حنيفة عام 1971 عن عمر يناهز 16 عامًا بعد ترك المدرسة، وأصبح أبًا لأول مرة بعد عامين عندما أنجبت ابنة.

وبصفته زعيم القرية التي يسكنهان ورجل الأعمال، الذي لديه المال والأرض، فإنه قرر أن يتوسع في عدد أفراد أسرته.

قال: “لأنني تمكنت من كسب شيء، قررت توسيع أسرتي بالزواج من المزيد من النساء. لقد تأكدت من توفير المعاول لكل منهم لحرث الأرض وإنتاج الغذاء الكافي لدعم الأسرة لأن التربة خصبة”.

ومع ذلك، فهو الآن يطلب المساعدة من الحكومة، قائلاً إنه يكافح من أجل تعليم جميع أبنائه.

لكن على الرغم من كثرة عدد أفراد عائلته، تقول عائلته إنهم جميعًا يتعاملون بشكل جيد. قالت زوجته الأولى حنيفة: “لا يتسرع في اتخاذ القرارات قبل أن يستمع إلى كل الأطراف. إنه لا يسيء إلى أحد ويعاملنا جميعًا على قدم المساواة”.

الكلمات الدلالية:
أنجب 102 من الأبناء أوغندا لديه 568 حفيدًا موسى حصحية: تزوج 12 امرأة

مواد ذات صلة

المزيد
الصين تمنع الصوم في شينجيانغ

الصين تمنع الصوم في شينجيانغ

١١:٤١ م، الخميس، ٠٢ أغسطس ٢٠١٢
دراسة: تناول خبز الطحالب يساوي الجري نصف ساعة

دراسة: تناول خبز الطحالب يساوي الجري نصف ساعة

٠٨:٣٨ م، الجمعة، ٢٣ مارس ٢٠١٢
ناسا: كويكب بحجم منزل يمر بالقرب من الأرض.. غداً

ناسا: كويكب بحجم منزل يمر بالقرب من الأرض.. غداً

٠٦:٣٩ م، السبت، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٤
«وشاب نشأ في طاعة الله».. توفي في صلاة العشاء عن عمر 15 عاما

«وشاب نشأ في طاعة الله».. توفي في صلاة العشاء عن عمر 15 عاما

٠٩:٤١ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *