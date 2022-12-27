تزوج 12 امرأة وأنجب 102 من الأبناء ولديه 568 حفيدًا.. ما الذي طلبه أخيرًا من زوجاته؟

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أنجب رجل من أوغندا، يبلغ من العمر 67 عامًا، 102 من الأبناء، من 12 زوجة، لكنه قرر أخيرًا الاكتفاء بهذا العدد من الأولاد وعدم الإنجاب المزيد في المستقبل، بسبب الأعباء المعيشية الصعبة في توفير النفقات للأسرة الضخمة.

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لا أستطيع تحمل الإنجاب

وقال موسى حصحية: “لا أستطيع تحمل الإنجاب بعد الآن بسبب محدودية الموارد.. نصحت جميع زوجاتي في سن الإنجاب بالذهاب إلى تنظيم الأسرة.

موسى، الذي لديه أيضًا 568 حفيدًا، يعيش في مجمع به منزل من 12 غرفة نوم في بوجيسا بأوغندا، ويقول إنه بينما يستطيع التمييز بين أبنائه وأحفاده، إلا أنه لا يعرفهم جميعًا بالاسم، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

تزوج من زوجته الأولى حنيفة عام 1971 عن عمر يناهز 16 عامًا بعد ترك المدرسة، وأصبح أبًا لأول مرة بعد عامين عندما أنجبت ابنة.

وبصفته زعيم القرية التي يسكنهان ورجل الأعمال، الذي لديه المال والأرض، فإنه قرر أن يتوسع في عدد أفراد أسرته.

قال: “لأنني تمكنت من كسب شيء، قررت توسيع أسرتي بالزواج من المزيد من النساء. لقد تأكدت من توفير المعاول لكل منهم لحرث الأرض وإنتاج الغذاء الكافي لدعم الأسرة لأن التربة خصبة”.

ومع ذلك، فهو الآن يطلب المساعدة من الحكومة، قائلاً إنه يكافح من أجل تعليم جميع أبنائه.

لكن على الرغم من كثرة عدد أفراد عائلته، تقول عائلته إنهم جميعًا يتعاملون بشكل جيد. قالت زوجته الأولى حنيفة: “لا يتسرع في اتخاذ القرارات قبل أن يستمع إلى كل الأطراف. إنه لا يسيء إلى أحد ويعاملنا جميعًا على قدم المساواة”.