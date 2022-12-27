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رصد أول حالة إصابة بعدوى قاتلة في كوريا الجنوبية
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رصد أول حالة إصابة بعدوى قاتلة في كوريا الجنوبية

رصد أول حالة إصابة بعدوى قاتلة في كوريا الجنوبية

رصد أول حالة إصابة بعدوى قاتلة في كوريا الجنوبية
١١:١٣:٥٤ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية أنها اكتشفت أول حالة إصابة بها من عدوى معروفة باسم Naegleria fowleri أو “النيجلرية الدجاجية” لرجل في الخمسينيات من عمره، توفي بعد 10 أيام من ظهور أعراض عدوى نادرة ولكنها مميتة، يشتبه في تعرضه للأميبا الآكلة للدماغ في تايلاند.

أقام في تايلاند 4 أشهر

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الرجل المتوفى أقام في تايلاند لمدة 4 أشهر قبل دخول كوريا في 10 ديسمبر.

فيما أظهرت الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية لتأكيد السبب الدقيق للوفاة، أنه عدوى النيجلرية الدجاجية.

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السباحة في المياه الملوثة 

وتعتبر حالة الوفاة هي الأولى رسميا لعدوى الأميبا آكلة الدماغ في كوريا، ولم تكتشف السلطات المختصة بعد، المسار الدقيق لانتقال العدوى، لكنها لاحظت أن السباحة في المياه الملوثة أو دخول ماء ملوث إلى الأنف هي الأسباب الرئيسية للعدوى، حسب “CNBC”.

وعدوى النيجلرية الدجاجية هي أميبا أحادية الخلية، توجد عادة في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والأنهار والبرك، ويمكن أن تدخل جسم الإنسان عن طريق الأنف وتسبب عدوى نادرة تهدد الحياة تسمى التهاب السحايا الأميبي الأولي (PAM)، فيما حذر علماء من أن معدلات الإصابة آخذة في الارتفاع.

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الأميبا الآكلة للدماغ حالات عدوى قاتلة عدوى الاميبا كوريا الجنوبية

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