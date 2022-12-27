الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٠٣:٤٧ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مساعد باحث – KAIMRC جدة
  • باحث ما بعد الدكتوراه
  • مساعد باحث الرياض
  • مدير مشروع البحث
  • عالم أبحاث مشارك
  • عالم أبحاث
  • مهندس معماري مهندس معماري
  • مهندس تخطيط
  • استمرار المنسق المهني للتنمية منسق التطوير المهني المستمر
  • فني بيطري – KAIMRC فني بيطري – مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية
  • ممرض ثاني / KAIMRC ممرض ثاني
  • كبار الدعم الفني
  • وغيرها
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طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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