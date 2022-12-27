وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مساعد باحث – KAIMRC جدة
- باحث ما بعد الدكتوراه
- مساعد باحث الرياض
- مدير مشروع البحث
- عالم أبحاث مشارك
- عالم أبحاث
- مهندس معماري مهندس معماري
- مهندس تخطيط
- استمرار المنسق المهني للتنمية منسق التطوير المهني المستمر
- فني بيطري – KAIMRC فني بيطري – مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية
- ممرض ثاني / KAIMRC ممرض ثاني
- كبار الدعم الفني
- وغيرها
اقرأ أيضا:
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا: