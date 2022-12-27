وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: