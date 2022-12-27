الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هطول أمطار الخير على الحدود الشمالية وعرعر
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هطول أمطار الخير على الحدود الشمالية وعرعر

هطول أمطار الخير على الحدود الشمالية وعرعر

هطول أمطار الخير على الحدود الشمالية وعرعر
١٠:٥٩:٥١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال 24 ساعة الماضية، وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

وتم تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مطار عرعر حيث بلغت 9 ملم يليه مطار طريف 5 ملم ومطار رفحاء 3 ملم .

وهطلت اليوم أمطار تراوحت مابين متوسطة إلى غزيرة ، على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

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ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الحدود الشمالية الشمالية عرعر

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