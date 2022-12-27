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«من عاش على شيء مات عليه».. وفاة مؤذن أثناء أذانه لصلاة الفجر

«من عاش على شيء مات عليه».. وفاة مؤذن أثناء أذانه لصلاة الفجر

«من عاش على شيء مات عليه».. وفاة مؤذن أثناء أذانه لصلاة الفجر
٠٩:٥٤:١٠ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

“من عاش على شئ مات عليه”، إنها حسن الخاتمة التي تمثلت في مؤذن مصري لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نطق الشهادتين أثناء أدائه أذان الفجر.

وفي التفاصيل، فقد لقى مؤذن مصري ربه أثناء أدائه الأذان في مسجد الحسين بعزبة المصري في محافظة أسوان (جنوبي مصر)، حيث إنه بعد أذان الشهادتين سقط على الأرض مفارقًا الحياة.

وحسب إعلام محلي، فقد تقدمت مديرية أوقاف أسوان بخالص التعزية والمؤاساة لأسرة الفقيد ويدعى صديق  مهلل محمد أحمد، مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادي.

وأوضحت مديرية أوقاف أسوان، أن المؤذن وافته المنية بعد الشهادتين في أذان الفجر، داعية المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، مقدمة خالص التعزية والمؤاساة لأسرته الكريمة.

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فيما انتشرت الواقعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث دعا له المئات بالرحمة والمغفرة، مشيرين إلى حسن الخاتمة التي مات عليها المؤذن الذي أفنى حياته في رفع الآذان.

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أذان الفجر حسن الخاتمة مؤذن مصري وفاة مؤذن

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