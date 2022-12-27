رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر 10 ساعات.. تنبيه من الأرصاد على جدة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا على منطقة مكة المكرمة، يبدأ من الساعة الثالثة صباح الأربعاء وحتى الواحدة مساء نفس اليوم.

وأوضح المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتناعي “تويتر”، أن التنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة، ويشمل محافظة جدة، حيث يصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

وأوضح أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك «علقان والظهر وجبل اللوز» كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.

رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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