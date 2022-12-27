مخاطر صحية.. بديل السكر يؤثر على بنية الدماغ لـ «جيلين قادمين»

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حذرت دراسة من أن بديل السكر (الأسبارتام) الذي يستخدمه خصوصًا مرضى السكر كبديل للأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر، قد يسبب مشاكل لبعض الأفراد غير القادرين على التمثيل الغذائي له، إذ قد يغير بنية الدماغ، ويؤهله للاضطرابات العقلية مثل القلق.

وتوصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة محتملة بين تناول الأسبارتام والقلق، إلى جانب التغيرات اللاجينية في الدماغ.

واكتشف باحثون بجامعة ولاية فلوريدا خلال الدراسة التي نشرت في مجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة”، أنه ينتج أعراضًا تشبه القلق في أدمغة الفئران, وأن السلوك ناجم عن التغيرات اللاجينية التي تظهر في اللوزة الدماغية.

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التغييرات في بنية الدماغ

الأمر الأكثر إثارة للقلق حتى الآن هو أن التغييرات في بنية الدماغ استمرت لما يصل إلى جيلين لاحقين، .فيما اعتبره الباحثون يسلط الضوء على الحاجة إلى متابعة البحث في الصلة بين الأسبارتام والقلق لدى البشر، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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أكثر عرضة للإبلاغ عن القلق

وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأسبارتام هم أكثر عرضة للإبلاغ عن القلق من أولئك الذين يستهلكون مستويات أقل.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام في المجلة الطبية البريطانية وجود صلة بين الحلويات الاصطناعية وأمراض الدورة الدموية.

وتم الكشف عن أن تناول المحليات الصناعية بانتظام يزيد بنسبة 9في المائة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.