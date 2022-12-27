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رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
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رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
٠٨:٢٤:٢٣ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة ، قد استقبل اليوم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لمعاليه.

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حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والمصرية.

الكلمات الدلالية:
الجيش السعودي الجيش المصري رئيس الأركان مصر والسعودية

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