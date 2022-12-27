شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو مؤلم لامرأة أمريكية، توثق آخر لحظات حياتها بعدما علقت وسط الثلوج في سيارتها.

وحسب إعلام أمريكي، فإن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، صورت فيديو بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأميركية.

وأظهر المقطع أنديل تايلور حين كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر يوم الجمعة، وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة.

ووفق ما أفادت الإندبندنت البريطانية، قال شقيقة تايلو شونيكا لإذاعة ” WCOS”، إن “الراحلة أخبرتها بأنها كانت “خائفة”.

وأضافت أن العائلة فقدت أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين عشرات الضحايا الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك.