الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج
مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية
رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
شاهد.. حريق غامض في مصفاة نفط أربيل ومحاولات لإخماده
وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم
من بنجلاديش إلى إندونيسيا.. رحلات مرعبة للاجئي الروهينجا

الرئيسية

 /

دولي

 /

شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج

شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج

شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج
٠٨:٣٦:٢٣ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو مؤلم لامرأة أمريكية، توثق آخر لحظات حياتها بعدما علقت وسط الثلوج في سيارتها.

وحسب إعلام أمريكي، فإن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، صورت فيديو بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأميركية.

وأظهر المقطع أنديل تايلور حين كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر يوم الجمعة، وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة.

عاصفة ثلجية غير مسبوقة.. واشنطن خارج الخدمة ومئات الآلاف من المنازل في ظلام دامس

ووفق ما أفادت الإندبندنت البريطانية، قال شقيقة تايلو شونيكا لإذاعة ” WCOS”، إن “الراحلة أخبرتها بأنها كانت “خائفة”.

وأضافت أن العائلة فقدت أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين عشرات الضحايا الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك.

الكلمات الدلالية:
العاصفة الثلجية امرأة أمريكية توثق وفاتها وفاة أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
انتهاء صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد

انتهاء صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد

٠٦:٥٢ م، الجمعة، ١٣ مايو ٢٠٢٢
مقتل جندي بالبحرية الأمريكية وإصابة 12 إثر «هبوط اضطراري» لطائرتهم

مقتل جندي بالبحرية الأمريكية وإصابة 12 إثر «هبوط اضطراري» لطائرتهم

٠٨:٠٨ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
الصين.. أستاذ جامعي مسلم يواجه الإعدام

الصين.. أستاذ جامعي مسلم يواجه الإعدام

٠٩:٥٦ م، الخميس، ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
“بكين”: هناك صين واحدة وتايوان جزء منها.. وتتوعد برد قاس

“بكين”: هناك صين واحدة وتايوان جزء منها.. وتتوعد برد قاس

١١:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *