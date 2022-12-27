وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت ( شركة الخطوط السعودية للتموين ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض.
واشترطت ان يكون المتقدم مواطنًا، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
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المسميات الوظيفية:
المسؤول كلارك ، التأمين
المسؤوليات
1. البنك الجديد & تغيير إدخال الحساب في النظام.
2. بطاقة راتب ساب (إغلاق وفتح حسابات – تحديث المعلومات – طلب كلمة مرور جديدة – طلب بطاقة بديلة).
3. التسليف السعودي وقرض الطرف الثالث.
4. فواتير الحجز – المتعلقة بالرواتب.
5. تحضير أمر السفر.
6. أرشيف المستندات المرنة لكشوف المرتبات.
7. طلبات خطاب التعريف.
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المؤهلات والخبرة:
-مهارات التواصل
-مهارات تحليلية
-يمكنه التعامل مع الضغط
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم:(اضغط هنا)