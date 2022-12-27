وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ( شركة الخطوط السعودية للتموين ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض.

واشترطت ان يكون المتقدم مواطنًا، وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

المسميات الوظيفية:

المسؤول كلارك ، التأمين

المسؤوليات

1. البنك الجديد & تغيير إدخال الحساب في النظام.

2. بطاقة راتب ساب (إغلاق وفتح حسابات – تحديث المعلومات – طلب كلمة مرور جديدة – طلب بطاقة بديلة).

3. التسليف السعودي وقرض الطرف الثالث.

4. فواتير الحجز – المتعلقة بالرواتب.

5. تحضير أمر السفر.

6. أرشيف المستندات المرنة لكشوف المرتبات.

7. طلبات خطاب التعريف.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم

المؤهلات والخبرة:

-مهارات التواصل

-مهارات تحليلية

-يمكنه التعامل مع الضغط

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:(اضغط هنا)