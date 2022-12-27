شاهد.. حريق غامض في مصفاة نفط أربيل ومحاولات لإخماده

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اندلاع حريقًا اليوم الثلاثاء، في مصفاة نفط بجنوب إقليم كردستان العراق.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في أربيل للتلفزيون الكردي، إن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق الذي نشب في المصفاة الكائنة بناحية كوير.

وأضاف تلفزيون (كردستان 24) أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.

وأكثر من مرة تستهدف ضربات صاروخية مصافي نفط في مدينة أربيل، ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

إحباط تهريب مليون حبة مخدرة إلى العراق

وقبل قليل، أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اندلاع حريق في مصفاة بأربيل، مؤكدة أن المحاولات جارية للسيطرة عليه، ولم تعلن الوكالة تفاصيل الحادث أو وقوع ضحايا من عدمه.