الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية
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مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية

مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية

مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية
٠٨:٢٤:٥٩ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ‏Bertone‏ الإيطالية، التي تعتبر أحد علامات صناعة السيارات، عن خطة لإنتاج رقم قياسي جدا من سيارة خارقة، بمحرك بقوة 110 حصان، وتعمل ‏بوقود مستخرج من النفايات البلاستيكية.

33 سيارة فقط

وتسعى Bertone‏ إلى إنتاج السيارة ‏GB110‎‏  لتصبح واحدة من مركبات قليلة تعمل بوقود ‏مستدام، ومن المتوقع أن تنتج الشركة من هذا الإصدار عددا محدودا لا يتجاوز 33 سيارة، حسب “CNBC عربية”.

ومن بين خطط الشركة المعلنة لإصدار السيارة GB110‎‏ Bertone‏ ، لم تفصح الشركة عن توقيت طرح سيارات ‏GB110‎‏ للبيع، كما لم تحدد السعر ‏التقديري لشرائها.

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تعالج مشكلات بيئية  

وتعاونت ‏Bertone‏ التي تأسست عام 1912، مع شركة ‏Select Fuel ،‏ من أجل إنتاج السيارة GB110‎‏ Bertone‏ وعملت على معالجة مشكلتين بيئيتين في وقت ‏واحد، من خلال جمع نفايات بلاستيكية قائمة على مركبات البولي كربونات، التي ‏تشمل مستقات البنزين، وتحويلها إلى وقود مناسب لمحركات الاحتراق الداخلي.‏

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أخبار السيارات استخدام الوقود المتستدام السيارة GB110‎‏ Bertone‏ سيارة إيطالية شركة ‏Bertone‏ الإيطالية مشكلات بيئية

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