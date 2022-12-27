مفاجأة.. سيارة إيطالية بمواصفات خارقة تعمل بالنفايات البلاستيكية
تواصل – فريق التحرير:
كشفت شركة Bertone الإيطالية، التي تعتبر أحد علامات صناعة السيارات، عن خطة لإنتاج رقم قياسي جدا من سيارة خارقة، بمحرك بقوة 110 حصان، وتعمل بوقود مستخرج من النفايات البلاستيكية.
33 سيارة فقط
وتسعى Bertone إلى إنتاج السيارة GB110 لتصبح واحدة من مركبات قليلة تعمل بوقود مستدام، ومن المتوقع أن تنتج الشركة من هذا الإصدار عددا محدودا لا يتجاوز 33 سيارة، حسب “CNBC عربية”.
ومن بين خطط الشركة المعلنة لإصدار السيارة GB110 Bertone ، لم تفصح الشركة عن توقيت طرح سيارات GB110 للبيع، كما لم تحدد السعر التقديري لشرائها.
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تعالج مشكلات بيئية
وتعاونت Bertone التي تأسست عام 1912، مع شركة Select Fuel ، من أجل إنتاج السيارة GB110 Bertone وعملت على معالجة مشكلتين بيئيتين في وقت واحد، من خلال جمع نفايات بلاستيكية قائمة على مركبات البولي كربونات، التي تشمل مستقات البنزين، وتحويلها إلى وقود مناسب لمحركات الاحتراق الداخلي.