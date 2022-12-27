حساب المواطن: 4 وثائق مطلوبة لإثبات الاستقلالية

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم.. أنا بسجل في حساب المواطن وعقد الإيجار باسم الوالد هل يؤثر ذلك؟”.

وأجاب حساب المواطن بقوله إنه في حال كان المستفيد”فرد مستقل” لابد من رفع وثائق الإستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل وثائق إثبات الاستقلالية ما يلي:

– صك الملكية للسكن

– تعريف سكن من الجامعات أو الكليات والمعاهد

– تعريف سكن من قطاع عسكري

– تعريف سكن من قطاع حكومي أوخاص.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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