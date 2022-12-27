بدء الفحص المهني في الهند للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية في المملكة

تواصل- واس:

ينطلق نهاية الشهر الجاري برنامج الفحص المهني في مرحلته الأولى للمسار الخارجي في دولة الهند ابتداءً من مدينتي نيودلهي ومومباي، وذلك بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي بجمهورية باكستان الإسلامية للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

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وقامت الوزارة ممثلةً في برنامج “الاعتماد المهني” بإطلاق برنامج الفحص المهني الذي يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف, وذلك من أصل 23 تخصصا تستهدفها الوزارة، وذلك سعياً إلى الإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.