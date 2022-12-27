الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية تطرح وظائف عبر برنامج العمل عن بُعد
بدء الفحص المهني في الهند للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية في المملكة
استقالة 3 مساعدين لوزير الخارجية الكويتي بشكل مفاجئ
بريطانيا تنفق 21 مليون دولار لتخبر مواطنيها بإغلاق الكهرباء 30 ثانية يوميًا
استشاري: 3 عوامل تسبب نقص فيتامين ب 12 في الجسم
واتساب يتوقف عن العمل على 49 نوعا من الهواتف الذكية

الرئيسية

 /

فرص

 /

الموارد البشرية تطرح وظائف عبر برنامج العمل عن بُعد

الموارد البشرية تطرح وظائف عبر برنامج العمل عن بُعد

الموارد البشرية تطرح وظائف عبر برنامج العمل عن بُعد
٠٧:٤٨:٥٤ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

  • اختصاصي تسويق
  • مشرف مدخلي البيانات
  • مندوب مبيعات
  • كاتب رواتب
  • بائع مباشر
  • كاتب استعلامات
  • كاتب حفظ ملفات
  • كاتب سجل
  • مساعد اداري
  • كاتب بريدي
  • أخصائي خدمة عملاء
  • مصمم جرافيك
  • مندوب مبيعات
  • مساعد اداري
  • فني مواقع إلكترونية
  • كاتب تدقيق بيانات
  • كاتب استعلامات
  • كاتب سجل
  • أخصائي مبيعات
  • كاتب محتوى رقمي
  • مدير علاقات عامة
  • اخصائي تسويق إلكتروني
  • كاتب تدقيق بيانات
  • مهندس شبكات
  • مهندس اتصالات
  • وغيرها

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن.. رابط التقديم

١١:٤٥ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول بجامعات وكليات تقنية الرياض

إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول بجامعات وكليات تقنية الرياض

٠٥:٠٧ م، الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠١٧
10 شركات تطرح 1593 وظيفة للشباب اعتبارًا من الأحد المقبل

10 شركات تطرح 1593 وظيفة للشباب اعتبارًا من الأحد المقبل

٠١:٣٥ م، الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠١٥
جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

٠٥:١٨ م، الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *