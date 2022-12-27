الموارد البشرية تطرح وظائف عبر برنامج العمل عن بُعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.
المسميات الوظيفية :
- اختصاصي تسويق
- مشرف مدخلي البيانات
- مندوب مبيعات
- كاتب رواتب
- بائع مباشر
- كاتب استعلامات
- كاتب حفظ ملفات
- كاتب سجل
- مساعد اداري
- كاتب بريدي
- أخصائي خدمة عملاء
- مصمم جرافيك
- مندوب مبيعات
- مساعد اداري
- فني مواقع إلكترونية
- كاتب تدقيق بيانات
- كاتب استعلامات
- كاتب سجل
- أخصائي مبيعات
- كاتب محتوى رقمي
- مدير علاقات عامة
- اخصائي تسويق إلكتروني
- كاتب تدقيق بيانات
- مهندس شبكات
- مهندس اتصالات
- وغيرها
طريقة التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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