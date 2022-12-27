الحوثي ينهب إيرادات اليمن وإيقاف رواتب الموظفين يزيد تفاقم الأوضاع

تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استمرار عصابات الحوثي الإرهابية، في نهب إيرادات الدولة، وعدم الوفاء بالتزاماتها، وإيقاف رواتب موظفي الدولة.

أوضاع اقتصادية وإنسانية قاسية

وقال الإرياني، عبر تويتر: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ انقلابها، نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، مقابل(صفر) التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، التي وصفت بأنها الأسوأ”.

أكثر من 2 تريليون ريال

وأوضح الإرياني أن: “اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) خلال عام 2020، بلغ 2 ترليون و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، فيما بلغت إيرادات الدولة العام 2014 ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين”.

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مضاعفة الجبايات والعبث بالبلاد

وأكد الوزير اليمني أن ميليشيات وعصابات الحوثي استغلت الهدنة الأممية وصعدت عمليات النهب المنظم للايرادات العامة،والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين

واستطرد الإرياني: “تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية”.

واختتم بأن: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، مطالبون بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014،بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه بـ”المجهود الحربي”.