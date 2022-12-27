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أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة
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أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة

أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة

أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة
٠٦:٥٣:٤٨ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير :

بعد تداول مقطع فيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق وجود عمارة سكنية مائلة على مبنى آخر بجوارها، وسط المنطقة المركزية في حفاير مكة المكرمة، قررت الجهات الرسمية التحرك للوقوف على الأمر.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامه زيتوني في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، بأن الأمانة قامت بالوقوف على المبنى.
وأضاف أن الأمانة قامت بالتعاون مع لجنة مكونة من عدة جهات مختصة، الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الآتي:

– الاطلاع على المبنى والكشف عليه.

– تمت عملية الإخلاء من كافة السكان احترازيا.

– وضع حواجز أمنية حماية للمارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى.

– الاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم عمارة سكنية مائلة عمارة مكة

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