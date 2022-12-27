وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض.

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وفيما يلي الشروط والتفاصيل:

الوظائف الشاغرة:

أخصائي جودة

الوصف الوظيفي

المشاركة في وضع التوصيات والمقترحات لتحسين إجراءات العمل وتعظيم القيمة المضافة للعمليات ورفعها الى المدير المباشر.

-اعداد ومتابعة الاجراءات.

– رفع الملاحظات والتوصيات لتحسين الاجراءات .

-المساهمة في اشراك القطاعات وقياس مدى التزامهم بمعايير الأداء البيئي.

-جمع وتحليل البيانات.

-اعداد التقارير واحصائيات الاجراءات التصحيحية والوقائية.

-المشاركة في تدريب الموظفين وتوعيتهم بدور إدارة الجودة.

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المؤهلات والخبرة:

بكالوريوس جودة أو إدارة اعمال، هندسة صناعية

عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 1

عن المركز

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).