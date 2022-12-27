«السجن 3 سنوات وغرامة مليونية».. النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن المنتجات المغشوشة

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أوضحت النيابة العامة، طبيعة المنتجات المغشوشة وتعريفها، والعقوبات المنصوص عليها في حالات غش المنتجات وموازينها، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

تعريف المنتج المغشوش

وأوردت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

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السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

وأفادت النيابة أن عقوبات الغش هي السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون ريال، إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.