صحيفة أمريكية تهاجم رئيس أوكرانيا بسبب الاتحاد الأوروبي

تواصل – فريق التحرير:

هاجمت صحيفة أمريكية، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بسبب الاتحاد الأوروبي، حيث أشار الاتحاد الأوروبي، إلى عملية خطيرة على جدول الأعمال السياسي المحلي لأوكرانيا، والتي يمكن أن تسمح بالتدخل السياسي في تعيين قضاة المحكمة الدستورية في البلاد.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أنه في 13 ديسمبر، صوت البرلمان الأوكراني لصالح قانون لإصلاح المحكمة الدستورية، الأمر الذي أثار قلق المفوضية الأوروبية، حيث بموجب الإجراء الجديد، سيتم اختيار القضاة بأغلبية بسيطة من قبل مجموعة استشارية من ثلاثة مسؤولين حكوميين وثلاثة خبراء مستقلين.

وأوضحت أن قرار المجموعة ليس نهائيا، مما يسمح للمرشحين الذين فشلوا في التقييم أن يستمروا في الترشح لمقاعد في المحكمة الدستورية، وبحسب الخبراء، هذا الأمر يعطي مكتب الرئيس وسيلة للتلاعب بتكوين القضاة وقرارات المحكمة الدستورية.

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وتابعت الصحيفة، إن “لجنة البندقية أوصت بتعديل القانون الجديد ليشمل عضوا سابعا في المجموعة لمنح الخبراء المستقلين تصويتا حاسما في الاختيار”.

كما أوصت بأن تكون قرارات المجموعة الاستشارية ملزمة، مما يجعل من المستحيل على المرشحين ذوي التقييم السلبي أن يصبحوا قضاة في المحكمة الدستورية، ومع ذلك، في اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مشروع القانون”.

واستنفد هذا القرار صبر القيمين الأوروبيين في أوكرانيا، وقالت آنا بيسونيرو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تتوقع أن تنفذ السلطات الأوكرانية بالكامل توصيات لجنة البندقية وستراقب سير العملية.

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