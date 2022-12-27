مركز تعزيز الصحة النفسية: الإدمان على مواقع التواصل يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب

تواصل – فريق التحرير:

حذر مركز تعزيز الصحة النفسية من أن الإدمان على مواقع التواصل يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب.

ما هو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

وقال المركز، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تزايد خلال فترات جائحة كورونا بشكل كبير، لتعويض انخفاض معدل العلاقات الوجاهية، إلا أنه حذر من تأثيرها العقلي الكبير، حيث إنه عندما يقوم الفرد بدخول تطبيقاته المفضلة تزداد إشارات الدوبامين التي ترتبط بالناقلات العصبية المتخصصة بالمتعة في العقل.

وأضاف: “لذا؛ يتم تحديد استخدام تلك التطبيقات على أنها نشاطات يجب تكرارها، خاصة بعد الشعور بمشاعر إيجابية أثناء استخدامها، وهذا يعتبر كنوع من أنواع التعزيز للإدمان، لذلك حين تبدأ الدوبامين بالانخفاض ستعود لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

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سلبيات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

حذر المركز من مجموعة من السلبيات أبرزها:

-انخفاض الثقة بالذات بسبب التعرض المفرط للمقارنة مع حياة الآخرين

-الانعزال عن المجتمع الواقعي، ما قد يسبب الوحدة

-القلق والإكتئاب، نتيجة التصفح المتكرر والانتظار

-اضطرابات النوم خاصةً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم

-انخفاض معدلات الحركة والنشاط البدني

-انخفاض في مستويات الأداء في العمل أو الدراسة

-عدم الاحساس بتعاطف مع الآخرين.

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كيف تعرف أنك تعاني من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

أوضح مركز تعزيز الصحة النفسية، أن هنالك فرقًا كبيرًا بين إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها كعادة يومية، ومن هذه الفروقات:

-التأثير السلبي في العمل والدراسة

-استخدام الوسائل في الجلسات العائلية وأثناء تناول الطعام

-استخدام الوسائل كنوع من أنواع حل المشكلات التي تواجهك أوالهرب منها

-الشعور بالقلق والاكتئاب والغضب عند عدم القدرة على استخدامها

-كثرة التفكير فيها عندما لا تستخدمها، مثل نفاذ الطاقة في الهاتف الذكي

كيف تقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

طرح مركز تعزيز الصحة النفسية، مجموعة من النصائح التي تساعد على الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما يُسهم في الوقاية من الإدمان أو الحد من فرص حدوثه:

-حذف الوسائل من الهاتف الشخصي واستخدامها من جهاز الحاسوب فهذا يساعدك على تقليل الوقت المستخدم

-إيقاف تشغيل الهاتف الشخصي أثناء الدراسة والعمل وممارسة الأنشطة الترفيهية وأثناء الجلسات العائلية

-تخصيص أوقات معينة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع مؤقت للوقت

-وضع الهاتف خارج غرفة النوم

-ممارسة هواية جديدة بعيدًا عن التكنولوجيا مثل الرياضة والفنون والطبخ

-جعل رؤية العائلة والأصدقاء من الأولويات الخاصة بك .