وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

يفضل ماجستير إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر والهندسة وأمن المعلومات.

يفضل اعتماد CISSP و CISM.

خبرة: خبرة لا تقل عن 9 إلى 12 عامًا في مجال الأمن السيبراني ، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري.

محلل التراخيص والشهادات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (يفضل في الموارد البشرية / العمليات).

تدريب احترافي في تصميم المنظمة وتخطيط القوى العاملة من معهد معترف به.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

شهادة تدريب معتمدة في (لائحة GACA ، العامل البشري لـ ATCOs ، الوعي بالتعب لعمال المناوبة في أجهزة الصراف الآلي).

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رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر

خبرة لا تقل عن 6 إلى 9 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مهندس اتصالات:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في الكهرباء والحاسوب والأنظمة والاتصالات.

خبرة: 3 سنوات خبرة في الملاحة الجوية.

فني صيانة – مرافق:

المؤهلات والخبرات: