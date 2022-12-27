وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
- يفضل ماجستير إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر والهندسة وأمن المعلومات.
- يفضل اعتماد CISSP و CISM.
- خبرة: خبرة لا تقل عن 9 إلى 12 عامًا في مجال الأمن السيبراني ، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري.
محلل التراخيص والشهادات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (يفضل في الموارد البشرية / العمليات).
- تدريب احترافي في تصميم المنظمة وتخطيط القوى العاملة من معهد معترف به.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
- شهادة تدريب معتمدة في (لائحة GACA ، العامل البشري لـ ATCOs ، الوعي بالتعب لعمال المناوبة في أجهزة الصراف الآلي).
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رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر
- خبرة لا تقل عن 6 إلى 9 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
مهندس اتصالات:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في الكهرباء والحاسوب والأنظمة والاتصالات.
- خبرة: 3 سنوات خبرة في الملاحة الجوية.
فني صيانة – مرافق:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: مطلوب دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية / الكهربائية.
- خبرة: خبرة 3 سنوات كحد أقصى في الصيانة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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