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وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٦:١٧:١١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث:

المؤهلات والخبرات:

  • مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
  • يفضل ماجستير إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر والهندسة وأمن المعلومات.
  • يفضل اعتماد CISSP و CISM.
  • خبرة: خبرة لا تقل عن 9 إلى 12 عامًا في مجال الأمن السيبراني ، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري.

محلل التراخيص والشهادات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (يفضل في الموارد البشرية / العمليات).
  • تدريب احترافي في تصميم المنظمة وتخطيط القوى العاملة من معهد معترف به.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
  • شهادة تدريب معتمدة في (لائحة GACA ، العامل البشري لـ ATCOs ، الوعي بالتعب لعمال المناوبة في أجهزة الصراف الآلي).

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رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء:

المؤهلات والخبرات:

  • مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر
  • خبرة لا تقل عن 6 إلى 9 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مهندس اتصالات:

المؤهلات والخبرات:

  • مطلوب درجة البكالوريوس في الكهرباء والحاسوب والأنظمة والاتصالات.
  • خبرة: 3 سنوات خبرة في الملاحة الجوية.

فني صيانة – مرافق:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: مطلوب دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية / الكهربائية.
  • خبرة: خبرة 3 سنوات كحد أقصى في الصيانة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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