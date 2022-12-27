«تعليم حائل»: تأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة يومي الأربعاء والخميس

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت إدارة تعليم حائل تأخير بداية اليوم الدارسي في جميع مدارس المنطقة يومي الأربعاء و الخميس إلى الساعة 9 صباحاً .

وقالت إدارة تعليم حائل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”نظراً لموجة البرد التي تشهدها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ‎تعليم حائل يعلن تأخير بداية الدراسة في جميع مدارس منطقة حائل يومي الأربعاء و الخميس 4-5/ 6 / 1444هـ إلى الساعة 9 صباحاً مع استيفاء جميع حصص اليوم الدراسي”.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وفي بيان لاحق أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، بيانًا جديدًا يتوقع فيه حالة أمطار رعدية تؤثر على معظم مناطق المملكة ابتداءً من مساء بعد غد الخميس إلى الثلاثاء القادم.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من مساء الخميس 29/ 12/ 2022م إلى الثلاثاء 3/ 1/ 2023م موضحًا أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من مساء يوم الخميس إلى السبت، ويستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم الأحد إلى الثلاثاء.

وقال المركز: ستشهد منطقة الرياض “الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى” هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، يمتد تأثيرها يومي الجمعة والسبت، وسيصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة مع أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية وجريان السيول.

وأضاف: تشهد منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنيه”، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اعتبارًا من مساء يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.