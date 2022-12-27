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589 باحثًا وباحثة يستفيدون من الخدمة المرجعية (عن بعد) بمكتبة الحرم المكي

589 باحثًا وباحثة يستفيدون من الخدمة المرجعية (عن بعد) بمكتبة الحرم المكي

589 باحثًا وباحثة يستفيدون من الخدمة المرجعية (عن بعد) بمكتبة الحرم المكي
٠٦:١٥:٥٧ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

أتاحت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمات المستفيدات التابعة للإدارة العامة بمكتبة الحرم الشريف النسائية، خدماتها المرجعية (عن بعد) منذ عام ٢٠٢٠م.

وذلك تلبية لاحتياجات الأفراد والمجموعات في الحصول على المصادر المعرفية من جميع أنحاء العالم، وتحقيقًا لأهداف المكتبة في الإسهام بالنمو الثقافي بأبسط الوسائل المتاحة ومواكبة متطلبات عصر السرعة والتكنولوجيا .

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وأوضحت مدير إدارة خدمات المستفيدات هبة العتيبي، أن عدد المستفيدين من الخدمة (عن بعد) قد بلغ ( 589 ) باحثًا وباحثة من جميع أنحاء العالم، تمت خدمتهم عن طريق: تصوير(10138) ورقة إلكترونيًا وإرسالها لهم، شاملة لجميع أنواع أوعية المعلومات كالكتب والمخطوطات والمجلات، إضافة إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولازالت الخدمات تقدم لجميع الباحثين من جميع أنحاء العالم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة المرجعية عن بعد ben.services@gph.gov.sa .

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