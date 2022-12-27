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«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!
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«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!

«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!

«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!
٠٦:٠٢:٥٢ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توفي مدير مدرسة ابتدائية في مكة المكرمة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تفقده مدرسته يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع هطول الأمطار.

وكان صالح عتيق الصبحي يتابع تجهيز مدرسته «سمرة بن جندب الابتدائية» في مكة المكرمة، بعد أن تم نقلها للمبنى الحكومي، مواصلاً عمله حتى في أيام الإجازات.

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متفان في عمله

وقال زميل الفقيد خضر كامل اللحياني، لصحيفة «عكاظ»، إن الفقيد كان متفانيًا في عمله ويواصل العمل ليلًا ونهارًا ويسعى بكل السبل لتجهيز المدرسة وتأثيثها، وتوفي بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مدرسته بعد أن حضر لتفقدها بعد الحالة المطرية، وسقط أمام مكتبه مغشيًا عليه، ليبادر حارس المدرسة بإبلاغ الهلال الأحمر وتم نقله إلى مستشفى حراء العام حيث وافاه الأجل.

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وأثنى مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، ومساعده للشؤون التعليمية، علي بن حسين العامودي، ومدير مكتب التعليم بشمال مكة، محمد خاتم الحارثي على جهود الراحل وإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التعليمية وحضوره يوم الجمعة لتفقد المدرسة.

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