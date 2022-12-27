الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار
«تعليم حائل»: تأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة يومي الأربعاء والخميس
وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية.. التفاصيل ورابط التقديم
589 باحثًا وباحثة يستفيدون من الخدمة المرجعية (عن بعد) بمكتبة الحرم المكي
«تفاني وإخلاص»..مدير مدرسة بمكة ذهب لتفقدها أثناء هطول الأمطار فتوفي أمام مكتبه!
متحدث أمانة جدة يحدد عقوبة مخالفات تسوير الأراضي (فيديو)

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار

أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار

أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار
٠٦:١٨:٤٤ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، فبيما دفع تراجع الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

أسعار الذهب اليوم

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية، عند الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، حسب “الاقتصادية”.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم تتراجع والنفط والذهب يحققان مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب في المملكة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من ديسمبر 2022، في أسواق المملكة، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 218.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.35 ريال.

عيار 21 يسجل 191.24 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.24 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.92 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.49 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.28 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6797 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1530 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,559 ريال.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب بدون مصنعية الذهب في السعودية العقود الآجلة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
شكل جديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل

شكل جديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة.. تعرف على التفاصيل

٠٤:١٧ م، الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٩
ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 54.7 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 54.7 دولاراً للبرميل

٠١:١٣ م، الخميس، ٠٧ يناير ٢٠٢١
سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

٠٤:٤٩ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
«التجارة» تكشف عن 6 ضوابط لتنظيم المسابقات التجارية.. وأقل نسبة تخفيض على المنتج

«التجارة» تكشف عن 6 ضوابط لتنظيم المسابقات التجارية.. وأقل نسبة تخفيض على المنتج

٠٤:٢١ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *