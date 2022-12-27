أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار

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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، فبيما دفع تراجع الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

أسعار الذهب اليوم

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية، عند الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، حسب “الاقتصادية”.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

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أسعار الذهب في المملكة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من ديسمبر 2022، في أسواق المملكة، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 218.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.35 ريال.

عيار 21 يسجل 191.24 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 191.24 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.92 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.49 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.28 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6797 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1530 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,559 ريال.