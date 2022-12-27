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«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور
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«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور

«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور

«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور
٠٥:٢٧:٣١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في “برنامج حماية الأجور”.

وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملاً، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور “برنامج حماية الأجور”، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.

كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وبحسب الاتفاقية المبرمة أيضاً، سيتم تقديم الخدمة لهذه المنشآت بدون رسوم تسجيل أو تأسيس، وبدون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، والذي يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030؛ لتحسين ظروف العمل، ورفع جاذبية القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على حقوقهم، وتحسين كفاءة سوق العمل السعودي.

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الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية نظام حماية الأجور وزارة الموارد البشرية

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