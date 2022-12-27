الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين
منخفض جوي شديد يضرب الكويت .. وبيان عاجل من الداخلية يحذر المواطنين
محطة لمراقبة الفيروسات والملوثات داخل ساحات المسجد النبوي
«الموارد البشرية»: ندعم تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور
من الخميس إلى الثلاثاء.. بيان جديد من الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
151 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.4 مليارات ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

محطة لمراقبة الفيروسات والملوثات داخل ساحات المسجد النبوي

محطة لمراقبة الفيروسات والملوثات داخل ساحات المسجد النبوي

محطة لمراقبة الفيروسات والملوثات داخل ساحات المسجد النبوي
٠٥:٣٦:٣٧ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ونقية وخالية من الفيروسات والملوثات، استعانت وكالة شؤون المسجد النبوي بأحدث الأجهزة المتطورة الحديثة الكاشفة للجراثيم والميكروبات التي لاترى بالعين المجردة.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ معتمر توقف قلبه في ساحات المسجد النبوي

مراقبة جودة الهواء

ووفرت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الرئاسة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، محطة مراقبة جودة الهواء التي من خلالها تحدد نوع الملوث البيئي في حال حدوثه، ومتابعة نتائج الرصد باستمرار على مدار 24 ساعة في الساحة الغربية الجديدة من المسجد النبوي.

اقرأ أيضًا:

في أول خطبة له بالمسجد النبوي.. الدكتور الحذيفي: تحلّوا يا أرباب البيان بالصدق وإشاعة الحق

قراءة الملوثات البيئية 

وتتميز المحطة بدقة القراءات للملوثات البيئية من خلال مستشعرات دقيقة القراءة وفق مواصفات (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي)، وقياس أول أكسيد الكربون، وثاني اكسيد النيتروجين، كما يتم قياس الأوزون وهو ملوث ثانوي ينتج عن تفاعلات كيمائية ضوئية، وقياس ذرات الغبار الصغيرة العالقة في الهواء.

ويأتي ذلك لضمان جودة الهواء في بيئة المسجد النبوي، وتحديد نوع الملوث البيئي في حال حدوثه، ورفع التعاون بين وكالة شؤون المسجد النبوي والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك لتحقيق جانب من جوانب الاستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة ضمن رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الجراثيم والميكروبات الساحة الغربية الجديدة من المسجد النبوي السعودية اليوم محطة مراقبة جودة الهواء وكالة شؤون المسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
وزير العمل يوجه بالتحقق من استغلال شاب في برنامج تلفزيوني

وزير العمل يوجه بالتحقق من استغلال شاب في برنامج تلفزيوني

٠٢:٣٩ م، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
النزيف لا يزال مستمراً.. إصابة 7 معلمات وسائقهن في انقلاب حافلة بالرياض (صور)

النزيف لا يزال مستمراً.. إصابة 7 معلمات وسائقهن في انقلاب حافلة بالرياض (صور)

٠٣:٠٥ م، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع كيري

البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع كيري

١٠:٤٢ م، الأثنين، ٠٣ أغسطس ٢٠١٥
ضبط «درباوي» مارس التفحيط وعبث بالمسطحات الخضراء في الجبيل الصناعية (فيديو)

ضبط «درباوي» مارس التفحيط وعبث بالمسطحات الخضراء في الجبيل الصناعية (فيديو)

١٢:٠٢ ص، السبت، ٠٦ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *