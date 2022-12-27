محطة لمراقبة الفيروسات والملوثات داخل ساحات المسجد النبوي

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في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ونقية وخالية من الفيروسات والملوثات، استعانت وكالة شؤون المسجد النبوي بأحدث الأجهزة المتطورة الحديثة الكاشفة للجراثيم والميكروبات التي لاترى بالعين المجردة.

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مراقبة جودة الهواء

ووفرت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الرئاسة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، محطة مراقبة جودة الهواء التي من خلالها تحدد نوع الملوث البيئي في حال حدوثه، ومتابعة نتائج الرصد باستمرار على مدار 24 ساعة في الساحة الغربية الجديدة من المسجد النبوي.

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قراءة الملوثات البيئية

وتتميز المحطة بدقة القراءات للملوثات البيئية من خلال مستشعرات دقيقة القراءة وفق مواصفات (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي)، وقياس أول أكسيد الكربون، وثاني اكسيد النيتروجين، كما يتم قياس الأوزون وهو ملوث ثانوي ينتج عن تفاعلات كيمائية ضوئية، وقياس ذرات الغبار الصغيرة العالقة في الهواء.

ويأتي ذلك لضمان جودة الهواء في بيئة المسجد النبوي، وتحديد نوع الملوث البيئي في حال حدوثه، ورفع التعاون بين وكالة شؤون المسجد النبوي والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك لتحقيق جانب من جوانب الاستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة ضمن رؤية المملكة 2030.