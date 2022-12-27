151 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.4 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 130.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10359.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: ولاء، والجزيرة ريت، وتنمية، والوطنية للتعليم، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: السيف غاليري، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، وبن داود، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42 % و 14.78 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: السيف غاليري، والراجحي، وأرامكو، ودار الأركان، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 294.29 نقطة ليقفل عند مستوى 19182.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2708 صفقة.

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