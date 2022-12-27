بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، البرنامج التدريبي حول نظام أسماء النطاقات «DNS»، الذي أقيم بهدف تعزيز جوانب الأمان والموثوقية للخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ووكلاء تسجيل أسماء النطاقات في المملكة.

الإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة

وأوضحت أنها نظمت برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات «DNS»، وتقنية الامتداد الآمن «DNSSEC» بهدف الإسهام في:

1 – تعزيز جوانب الأمان والموثوقية المتعلقة بها.

2 – بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات.

3 – رفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أبرز المواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية «DGA»، وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية «ICANN».

300 مشارك من جهات حكومية وأكاديمية

وأضافت أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج متخصصة تقيمها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 300 مشارك من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، وذلك بهدف رفع الوعي في مجال أسماء النطاقات على وجه الخصوص، حيث تُعد المملكة من أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تفعيل الامتداد الآمن في مجال أسماء النطاقات وإتاحته للمستخدمين، كما حققت المملكة المركز الأول عالميًا من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات.

40 متدربًا من منسوبي الجهات الحكومية

وأشارت إلى أن نسخة هذا العام من البرنامج، تأتي بمشاركة أكثر من 40 متدربًا من منسوبي الجهات الحكومية ووكلاء التسجيل المعتمدين، حيث تدربوا خلال خمسة أيام على:

1 – أساسيات نظام أسماء النطاقات والتقنيات المتعلقة به.

2 – أبرز مميزات الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات وكيف يسهم في تعزيز حمايتها.

3 – كيفية تفعيل النظام وإدارة العمليات المتعلقة به مع تطبيقات عملية، حيث يقدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات مجموعة من المواصفات التقنية التي تهدف إلى تأمين وحماية المعلومات التي يقدمها النظام وتسهم في الحد من الهجمات الإلكترونية.