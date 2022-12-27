الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات
برودة القدم .. خبير يكشف عن ارتباطها بالقاتل الصامت
«الشعور بالعطش دائمًا».. مؤشر على الإصابة بمرض خطير
4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»
«الغاز الأوروبي» سجّل انخفاضًا مفاجئًا منذ يونيو الماضي.. و«الهولوندي» يباع بـ80 يورو
عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات

بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات

بالصور.. «هيئة الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات
٠٤:٥٧:١٠ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، البرنامج التدريبي حول نظام أسماء النطاقات «DNS»، الذي أقيم بهدف تعزيز جوانب الأمان والموثوقية للخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ووكلاء تسجيل أسماء النطاقات في المملكة.

الصورة

الإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة

وأوضحت أنها نظمت برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات «DNS»، وتقنية الامتداد الآمن «DNSSEC» بهدف الإسهام في:

1 – تعزيز جوانب الأمان والموثوقية المتعلقة بها.

2 –  بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات.

3 – رفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أبرز المواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية «DGA»، وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية «ICANN».

الصورة

300 مشارك من جهات حكومية وأكاديمية

وأضافت أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج متخصصة تقيمها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 300 مشارك من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، وذلك بهدف رفع الوعي في مجال أسماء النطاقات على وجه الخصوص، حيث تُعد المملكة من أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تفعيل الامتداد الآمن في مجال أسماء النطاقات وإتاحته للمستخدمين، كما حققت المملكة المركز الأول عالميًا من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات.

الصورة

40 متدربًا من منسوبي الجهات الحكومية

وأشارت إلى أن نسخة هذا العام من البرنامج، تأتي بمشاركة أكثر من 40 متدربًا من منسوبي الجهات الحكومية ووكلاء التسجيل المعتمدين، حيث تدربوا خلال خمسة أيام على:

1 –  أساسيات نظام أسماء النطاقات والتقنيات المتعلقة به.

2 – أبرز مميزات الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات  وكيف يسهم في تعزيز حمايتها.

3 – كيفية تفعيل النظام وإدارة العمليات المتعلقة به مع تطبيقات عملية، حيث يقدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات مجموعة من المواصفات التقنية التي تهدف إلى تأمين وحماية المعلومات التي يقدمها النظام وتسهم في الحد من الهجمات الإلكترونية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الفضاء والتقنية نظام أسماء النطاقات هيئة الاتصالات هيئة الحكومة الرقمية

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُطلق 4 فيديوهات لتوعية مخالطي الإبل بالوقاية من «كورونا»

«الصحة» تُطلق 4 فيديوهات لتوعية مخالطي الإبل بالوقاية من «كورونا»

٠٢:١٧ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
مدني الرياض يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

مدني الرياض يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

١٢:٤٠ م، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن «خنقاً» داخل شقته بمنطقة الهرم في مصر (صور)

التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن «خنقاً» داخل شقته بمنطقة الهرم في مصر (صور)

٠٨:٥٤ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
«البشر» :المملكة  قامت وتأسست على الاسلام وليس لأحد أن يتحدث بغير هذه  الحقيقة

«البشر» :المملكة  قامت وتأسست على الاسلام وليس لأحد أن يتحدث بغير هذه  الحقيقة

٠٧:٥٢ ص، الأحد، ٣٠ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *