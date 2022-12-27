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4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»
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4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»

4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»

4 أهداف وراء توقيع اتفاقية شراكة بين «الموارد البشرية» و«البنوك المحلية»
٠٤:٥٣:٤١ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع البنك المركزي توقيع مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في “برنامج حماية الأجور”.

وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة إلى ما يلي:

1- استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملاً من خدمات برنامج حماية الأجور

2- تقديم خدمة رفع ملفات الأجور “برنامج حماية الأجور” عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.

3- دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين

4- توفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وبحسب الاتفاقية المبرمة أيضا، سيتم تقديم الخدمة لهذه المنشآت بدون رسوم تسجيل أو تأسيس، وبدون رسوم اشتراك دوري بالخدمة.

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