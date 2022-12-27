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«الشعور بالعطش دائمًا».. مؤشر على الإصابة بمرض خطير
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«الشعور بالعطش دائمًا».. مؤشر على الإصابة بمرض خطير

«الشعور بالعطش دائمًا».. مؤشر على الإصابة بمرض خطير

«الشعور بالعطش دائمًا».. مؤشر على الإصابة بمرض خطير
٠٤:٥٤:٥٦ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، أن الشعور بالعطش قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمرض خطير وهو “السكري” من النوع الثاني.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأعراض الأكثر شيوعًا لهذا المرض ما يلي:

– فقدان الوزن.

– التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

– الشعور بالتعب الشديد.

– حكة حول الجهاز التناسلي، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.

– جروح تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء.

– عدم وضوح الرؤية.

وبجانب الأعراض السابقة فإن العطش يعد مؤشرًا على الإصابة بالمرض أيضًا، ويمكن أن يعاني المريض من داء السكري لفترة طويلة دون اكتشافه؛ لأنه من الصعب تحديد أعراضه، أو غالبًا ما يتم تجاهلها.

وكشفت العديد من الهيئات الصحية أن الأشخاص يمكنهم العيش مدة تصل إلى 10 سنوات مع مرض السكري من النوع الثاني وذلك قبل تشخيص المرض.

وأضافت أن الحالة تصبح خطيرة خاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض أخرى منها ارتفاع مستويات السمنة في الجسم.

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الكلمات الدلالية:
أعراض السكري 2 الخدمات الصحية السكري السكري 2 الشعور بالعطش العطش

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