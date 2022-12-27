الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)
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عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)

عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)

عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)
٠٤:٤٩:٣٨ م، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تعاملت مع حريق في موقع لتخزين الأخشاب بحي المناخ بالرياض.

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لا إصابات في الحادث 

ونشر “الدفاع المدني”، عددًا من الصور عبر صفحته في “تويتر”، تظهر قيام سيارات الإطفاء بتوجيه خراطيم المياه نحو النيران، وسط ارتفاع سحب الدخان الأسود، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

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ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الخادث.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني من إطفاء حريق ضخم في مستودع بحي السل بالرياض، دون حدوث إصابات.

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