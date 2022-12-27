عاجل.. «الدفاع المدني» يُخمد حريقًا في موقع لتخزين الأخشاب بالرياض (صور)

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تعاملت مع حريق في موقع لتخزين الأخشاب بحي المناخ بالرياض.

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لا إصابات في الحادث

ونشر “الدفاع المدني”، عددًا من الصور عبر صفحته في “تويتر”، تظهر قيام سيارات الإطفاء بتوجيه خراطيم المياه نحو النيران، وسط ارتفاع سحب الدخان الأسود، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الخادث.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني من إطفاء حريق ضخم في مستودع بحي السل بالرياض، دون حدوث إصابات.

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