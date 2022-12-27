«الغاز الأوروبي» سجّل انخفاضًا مفاجئًا منذ يونيو الماضي.. و«الهولوندي» يباع بـ80 يورو

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سجلت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبي أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي، وبلغت الأسعار على منصة تداول عقود الغاز الهولندية 80 يورو للميجاوات في الساعة قبل أن ترتفع إلى 82 يورو.

انخفاض الغاز الأوروبي في منتصف الشهر الجاري

واتجه سعر الغاز إلى الانخفاض منذ منتصف الشهر الجاري، مع تراجع أسعار عقود الغاز في السوق الهولندية بـ 50 يورو.

كما تم تسجيل أعلى مستوى قياسي للأسعار في الصيف عند 345 يورو، عندما أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى اضطراب السوق.

ويؤدي الطقس الشتوي الدافئ الآن إلى خفض الاستهلاك، وبالطبع إلى انخفاض الأسعار والحفاظ على مرافق تخزين الغاز في وضع سليم.

ومن أيام، كشفت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميًا عن 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

هدف وضع سقف لسعر الغاز

والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.

اللجوء للعمل بالآلية الجديدة

من جهته، أوضح جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي، أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلا.

وأضاف: «سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار، لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة»

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