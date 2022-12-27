برودة القدم .. خبير يكشف عن ارتباطها بالقاتل الصامت

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يمكن أن يشكل ارتفاع الكوليسترول خطرًا على الحياة، لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وقد لا يدرك كثير من الناس أنهم يعانون من هذه الحالة؛ لأنها يمكن أن تظل بلا أعراض. ومع ذلك، في حالات أخرى، يمكن أن تظهر العلامات نفسها بطرق “غير عادية”.

وينجم عن تلك ظهور مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب انسدادًا في الأوعية الدموية، وعادة ما يحدث ذلك بسبب عادات نمط الحياة؛ مثل الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ. ويمكن أن يكون للأمر علاقة بالتاريخ المرضي في بعض العائلات.

وكما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما لاحظت الأعراض مبكرًا، كلما تمكنت من طلب العلاج بشكل أسرع.

وتحدث الدكتور جوزيف أمباني، أحد الأطباء لصحيفة “إكسبريس” عن بعض العلامات “غير العادية” لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن بينها القدم “الباردة”، موضحًا أن “ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يظهر في القدمين”.

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مرض الشريان المحيطي

علاوة على ذلك، ويرتبط ارتفاع الكوليسترول بمضاعفات خطيرة، مثل مرض الشريان المحيطي (PAD)، والذي يشير إليه الألم في ثلاث مناطق من الجسم.

ويعد اعتلال الشرايين المحيطية مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف.

وبحسب مؤسسة “مايو كلينك”، غالبا ما يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب تصلب الشرايين، عندما تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم.

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية.

وتوضح الجمعية: “غالبا ما يختفي ألم مرض الشريان المحيطي عندما تتوقف عن التمرين، على الرغم من أن هذا قد يستغرق بضع دقائق. وتحتاج العضلات العاملة إلى مزيد من تدفق الدم. ويمكن أن تمر العضلات المريحة بأقل من ذلك”.

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وتشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

– جروح القدم أو أصابع القدم التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد.

– الغرغرينا، أو الأنسجة الميتة.

– انخفاض ملحوظ في درجة حرارة الجزء السفلي من الساق أو القدم مقارنة بالساق الأخرى أو باقي أجزاء الجسم.

– ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم أو نمو الشعر على الساقين.

– ضعف الانتصاب، خاصة عند الرجال المصابين بداء السكري.

كما توضح جمعية القلب الأمريكية: “كثير من الناس يرفضون ألم الساق باعتباره علامة طبيعية للشيخوخة”.

وتتابع الجمعية: “قد تعتقد أنه التهاب المفاصل أو عرق النسا أو مجرد” تصلب” من التقدم في السن. للحصول على تشخيص دقيق، ضع في اعتبارك مصدر الألم، حيث أن ألم الساق يحدث في العضلات وليس المفاصل.